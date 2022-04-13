ООН запускає процедуру скликання Генасамблеї під час застосування вето в Радбезі

В Організації Об’єднаних Націй запустили практичну ініціативу щодо автоматичного скликання Генеральної Асамблеї щоразу, коли в Раді Безпеки буде застосовуватися вето. Таку резолюцію потримали майже 40 країн, у тому числі Україна.
Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.
– Згідно з проєктом резолюції, схвалення якого може відбутися у квітні, Генеральна Асамблея скликатиметься автоматично щоразу, коли в Раді Безпеки застосовуватиметься вето, протягом 10-денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії ГА ООН, – зазначив він.
Кислиця стверджує, що таке рішення спрямоване на підвищення ролі Генеральної Асамблеї ООН, посилення багатосторонності та забезпечення механізму підзвітності між органами ООН відповідно до Статуту Організації.
Він додав, що протягом останніх років значно почастішали випадки застосування вето з далекосяжними наслідками для роботи ООН. При цьому вперше право вето в Радбезі ООН використав СРСР у 1957 році.
Також дипломат звернув увагу, що резолюцію підтримали США, які самі мають право вето. Очікується, що проєкт резолюції можуть схвалити у квітні.
Джерело: Сергій Кислиця