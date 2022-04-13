ООН запускає процедуру скликання Генасамблеї під час застосування вето в Радбезі

В Організації Об’єднаних Націй запустили практичну ініціативу щодо автоматичного скликання Генеральної Асамблеї щоразу, коли в Раді Безпеки буде застосовуватися вето. Таку резолюцію потримали майже 40 країн, у тому числі Україна.

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Згідно з проєктом резолюції, схвалення якого може відбутися у квітні, Генеральна Асамблея скликатиметься автоматично щоразу, коли в Раді Безпеки застосовуватиметься вето, протягом 10-денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії ГА ООН, – зазначив він.