Федеральное правительство Германии намерено разрешить поставки в Украину зенитных самоходных установок Гепард (Gepard). Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel.

Гепард (Gepard) — германская зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с. А также для ликвидации наземных (надводных) целей на дальности до 4,5 км с места, с короткой остановки и в движении.

Немного истории

Когда в 1950-х годах создавался Бундесвер, он получил из США 500 40-мм спаренных ЗСУ М42. M42 имела неплохую дальность стрельбы, но наведение осуществлялось при помощи оптико-механических прицельных приспособлений.

Установка не отвечала требованиям современности, то есть не обеспечивала поражение высокоскоростных маневрирующих воздушных целей, для чего требовались ствольные системы повышенной дальнобойности, плотности и интенсивности огня.

В итоге, после изготовления дополнительных прототипов, система была принята на вооружение Бундесвера под наименованием Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Танк ПВО Гепард).

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Серийное производство начато в 1973 году, а первая партия машин поставлена на вооружение армии ФРГ в 1976 году. Для бундесвера было выпущено 420 машин, для бельгийской армии — 55 шт., для голландской — 95 шт. В ноябре 2004 года Румыния закупила 18 машин.

Последняя модель отличалась тем, что имела другой, более совершенный радар поиска и сопровождения цели, и ряд других незначительных отличий.

Тактико-технические характеристики

С каждого борта башни снаружи установлены две 35-мм пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Масса снаряда 0.55 кг.

Начальная скорость полета 1175 м/с.

Боекомплект — 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных для поражения сильно бронированных наземных целей.

Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.

Источник: Spiegel, по материалам СМИ

Фото: Википедия