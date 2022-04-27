Пряма атака на Польщу: Моравецький про припинення постачання газу з РФ

Рішення Росії призупинити постачання газу є прямою атакою на Польщу з боку РФ. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі.

Він запевнив, що постачання газу буде збільшене за рахунок інших трубопроводів, тому Польщі не знадобиться російський газ.

– Це пряма атака на Польщу, але ми до цього моменту готувалися. Ми не піддамося цьому шантажу. Хочу запевнити своїх співгромадян, що дії Путіна не вплинуть на ситуацію у Польщі. Росія не лише здійснила смертоносний напад на Україну, але й завдала удару по енергетичній та продовольчій безпеці, – зауважив він.

Матеуш Моравецький пояснив, що польський термінал у Свіноуйсьцє розширить своє виробництво з 6 млрд куб. м скрапленого природного газу до 7-8 млрд куб. м.

Крім того, новий Балтійський газопровід, що будується в Норвегії, буде завершено через три місяці. Очікується, що через нього в Польщу перекачуватиметься 10 млрд куб. м скрапленого природного газу. А новий транскордонний трубопровід, який будується зі Словаччиною, дозволить перекачувати понад 5 млрд куб. м скрапленого природного газу.

Ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Польська компанія PGNiG отримала листа від компанії Газпром з РФ, у якому повідомляється про повне припинення постачання за ямальським контрактом.