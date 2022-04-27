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Факты / Мир

В результате ДТП в Польше погибла украинка

Илья Нежигай редактор ленты
В результате ДТП в Польше погибла украинка

В польском городе Освенцим на юге Республики автомобиль марки Opel Vivaro попал в ДТП.

В автомобиле находились трое украинцев, в результате погибла 22-летняя гражданка Украины.

Сообщается, что ДТП произошло около двух ночи (по времени Киева) из-за плохих погодных условий, в результате чего авто съехало с дороги в озеро.

По данным полиции Малопольского воеводства, водителем автомобиля был 41-летний мужчина, когда на пассажирских местах сидели 19-летний парень и 22-летняя девушка.

Сильный туман вызвал съезд автомобиля в озеро.

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Отмечается, что мужчины смогли самостоятельно выбраться с места ДТП, однако девушка погибла.

Полиция сообщила о результатах анализов водителя, у которого было обнаружено более 1 промилле алкоголя.

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Источники: Interia Wydarzenia, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

Фото: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

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