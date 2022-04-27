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Факти / Світ

В результаті ДТП у Польщі загинула українка

Ілля Нежигай редактор стрічки
В результаті ДТП у Польщі загинула українка

У польському місті Освенцим, що на півдні Республіки, автомобіль марки Opel Vivaro потрапив у ДТП.

В авто перебувало троє українців, в результаті загинула 22-річна громадянка України.

Повідомляється, що ДТП трапилась близько другої ночі (за часом Києва) через погані погодні умови, внаслідок чого авто з’їхало з дороги в озеро.

За даними поліції Малопольського воєводства, керманичем автомобіля був 41-річний чоловік, коли на пасажирських місцях сиділи 19-річний парубок та 22-річна дівчина.

Сильний туман спричинив з’їзд автомобіля в озеро.

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Зазначається, що чоловіки змогли самотужки вибратися з місця ДТП, а от дівчина загинула.

Поліція повідомила про результати аналізів водія, в якого було виявлено понад 1 проміле алкоголю.

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Джерела: Interia Wydarzenia, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

Фото: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

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