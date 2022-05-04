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Умер Станислав Шушкевич – первый руководитель независимой Беларуси

Умер Станислав Шушкевич – первый руководитель независимой Беларуси
Фото: УНИАН

В Минске умер Станислав Шушкевич – первый руководитель независимой Республики Беларусь. Ему было 87 лет. О смерти Шушкевича сообщила его жена.

Станислав Шушкевич был сыном репрессированного белорусского писателя, известным белорусским ученым, народным депутатом СССР (с 1989-го) и народным депутатом БССР (с 1990-го).

В 1991 году Станислав Шушкевич возглавил белорусский парламент, был одним из участников Беловежских соглашений. С поста председателя Верховного Совета Беларуси его сняли в начале 1994 года.

Станислав Шушкевич участвовал в президентских выборах в 1994 году, но во второй тур не вышел. В 1995 году его снова избрали в Верховный Совет Беларуси, где Шушкевич входил в состав фракции Гражданское действие.

Осенью 1996 года он подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. Долгое время Шушкевич возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду, смело критиковал политику Лукашенко.

В апреле этого года состояние здоровья Станислава Шушкевича ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом и был в реанимации.

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Источник: Еврорадио

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