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Помер Станіслав Шушкевич – перший керівник незалежної Білорусі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Помер Станіслав Шушкевич – перший керівник незалежної Білорусі

У Мінську помер Станіслав Шушкевич – перший керівник незалежної Республіки Білорусь. Йому було 87 років. Про смерть Шушкевича повідомила його дружина.

Станіслав Шушкевич був сином репресованого білоруського письменника, відомим білоруським вченим, народним депутатом СРСР (з 1989-го) і народним депутатом БРСР (з 1990-го).

У 1991 році Станіслав Шушкевич очолив білоруський парламент, був одним із учасників Біловезьких угод. З посади голови Верховної Ради Білорусі його зняли на початку 1994 року.

Станіслав Шушкевич брав участь у президентських виборах у 1994-му, але у другий тур не вийшов. У 1995 році його знову обрали до Верховної Ради Білорусі, де Шушкевич входив до складу фракції Громадянська дія.

Восени 1996 року він підписував заяву до Конституційного суду про імпічмент Олександра Лукашенка. Тривалий час Шушкевич очолював Білоруську соціал-демократичну Грамаду, сміливо критикував політику Лукашенка.

У квітні цього року стан здоров’я Станіслава Шушкевича погіршився після того, як він перехворів на коронавірус і був у реанімації.

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Джерело: Єврорадіо

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Фото: УНІАН

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