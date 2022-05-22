Травень, 22 в 9:49

Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики Литви.

Біржовий оператор Nord Pool вирішив призупинити торги російською електроенергією від її єдиного імпортера в країнах Балтії – групи компаній Інтер РАТ.

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Це означає, що з неділі, 22 травня, у Литві не буде імпорту російської нафти, електроенергії та природного газу.

Зазначимо, що уряд Литви 18 травня схвалив поправки до Закону про природний газ, які узаконюють можливість відмовитися від постачання природного газу з держав, які загрожують національній безпеці.

Потреба Литви у газі забезпечується через Клайпедський ЗПГ-термінал із вантажами із США; потреба в електроенергії – це місцеве вироблення та імпорт із країн Євросоюзу через наявні з’єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

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Єдиний імпортер нафти у Литві Orlen Lietuva відмовився від російської нафти понад місяць тому.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс вважає, що рішення Nord Pool ще більше зміцнює шлях до енергетичної незалежності Литви, а також висловлює солідарність з Україною.

Крім того, Латвія також відмовилася від російської електрики. Зазначається, що у квітні споживання електроенергії у Латвії становило 582 651 МВтч. Всього у квітні в Латвії було вироблено 657689 МВтч електроенергії, а імпорт електроенергії з Росії склав 209113 МВтч або на 5% менше, ніж місяцем раніше.

Джерело: Міненергетики Литви, Delfi