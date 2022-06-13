Июнь, 13 в 18:44

С 2027 года Украина сможет покупать сжиженный природный газ (LNG) и “зеленый” жидкий водород (LH2) у Канады. Соответствующее соглашение было заключено Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины и канадским энергетическим разработчиком Symbio Infrastructure.

Подписанный 5 июня в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании предполагает, что энергоресурсы для Украины будут доставляться на импортный терминал в транзитную страну Европы, согласованную сторонами.

— Это соглашение является важным шагом для перехода Украины на диверсифицированные поставки энергии со всего мира, начатого в конце 2014 года, когда мы прекратили прямой импорт российского природного газа. С тех пор мы укрепили нашу энергетическую независимость и являемся активным игроком на европейском энергетическом рынке. Мы считаем, что возможность с 2027 года получать от партнеров, таких как Канада, и от мощностей Symbio надежные и долгосрочные поставки энергоресурсов, изготовленных ответственным образом, будут иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития, – отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украина Юрий Витренко.

Напомним, что Symbio развивает первый в мире крупномасштабный проект для экспорта сжиженного природного газа с нейтральным содержанием углерода в Квебеке, Канада.

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Этот комплекс будет сжигать и экспортировать 10,5 млн тонн или 15 млрд кубометров в год чистого LNG в Европу. Это примерно 17% годового потребления газа в Германии или около половины потребления газа в Украине.

Ранее правительственные чиновники Канады публично заявили о готовности помочь Европе в преодолении энергетического кризиса и диверсификации поставок LNG путем быстрого получения соответствующих разрешений на экспорт природного газа из восточной Канады в Европу.

Ранее сообщалось, что Газпром продолжает снижать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.