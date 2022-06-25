Путин пообещал Лукашенко Искандеры, которые могут нести ядерные ракеты

Июнь, 25 в 20:36

В субботу, 25 июня, президент России Владимир Путин пообещал, что передаст Беларуси комплексы Искандер М, способные использовать баллистические и крылатые ракеты. Он добавил, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.

Об этом сообщают росСМИ.

– Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причем как в обычном, так и в ядерном исполнении, – сказал Путин.

Также глава Кремля предложил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

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Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине около 50 ракет, большую часть из которых запустили с территории Беларуси.

ГУР сообщает, что с помощью таких ракетных ударов из Беларуси Москва пытается втянуть Минск в войну, спровоцировав Украину на ответный удар по белорусской территории.

Отметим, что РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Беларуси по Украине.