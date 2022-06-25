Червень, 25 в 20:36

У суботу, 25 червня, президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що передасть Білорусі комплекси Іскандер М, здатні використовувати балістичні та крилаті ракети. Він додав, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.

Про це повідомляють РосЗМІ.

– Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому як у звичайному, так і ядерному виконанні, – сказав Путін.

Також глава Кремля запропонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку дообладнати літаки СУ-25, які перебувають на озброєнні армії Білорусі, на авіаційних заводах Росії та розпочати підготовку льотного складу.

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Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила Україною близько 50 ракет, більшу частину з яких запустили з території Білорусі.

ГУР повідомляє, що за допомогою таких ракетних ударів з Білорусі Москва намагається втягнути Мінськ у війну, спровокувавши Україну на удар у відповідь по білоруській території.

Зазначимо, що РФ вперше застосувала далекі бомбардувальники Ту-22М3 із повітряного простору Білорусі по Україні.