Стали известны условия, по которым Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Июнь, 29 в 7:09

Финляндия и Швеция обязались сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом и отменить ограничения на поставки оружия Анкаре.

Об этом стало известно по итогам встречи представителей Хельсинки, Стокгольма, Анкары и НАТО во вторник, 28 июня, в Мадриде.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что условия сделки подразумевают, что Швеция активизирует работу по запросам Турции об экстрадиции подозреваемых боевиков и внесет поправки в шведское и финское законодательство, чтобы ужесточить свой подход к ним.

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Также Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия снимут ограничения на продажу оружия Турции.

Турция выразила серьезную обеспокоенность тем, что Швеция укрывает, по ее словам, боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая подняла оружие против турецкого государства в 1984 году. Стокгольм отвергает обвинения.

В заявлении турецкого председательства говорится, что соглашение, достигнутое во вторник, означает полное сотрудничество с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов.

В нем также говорится, что Швеция и Финляндия демонстрируют солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В обществе обеих скандинавских стран стремительно возросла потребность в присоединении к Североатлантическому альянсу после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Для согласования членства должны дать согласие все 30 стран-членов.

Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обосновывая это тем, что страны являются “убежищем терроризма”.