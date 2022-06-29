Стали известны условия, по которым Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция обязались сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом и отменить ограничения на поставки оружия Анкаре.
Об этом стало известно по итогам встречи представителей Хельсинки, Стокгольма, Анкары и НАТО во вторник, 28 июня, в Мадриде.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что условия сделки подразумевают, что Швеция активизирует работу по запросам Турции об экстрадиции подозреваемых боевиков и внесет поправки в шведское и финское законодательство, чтобы ужесточить свой подход к ним.
Также Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия снимут ограничения на продажу оружия Турции.
Турция выразила серьезную обеспокоенность тем, что Швеция укрывает, по ее словам, боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая подняла оружие против турецкого государства в 1984 году. Стокгольм отвергает обвинения.
В заявлении турецкого председательства говорится, что соглашение, достигнутое во вторник, означает полное сотрудничество с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов.
В нем также говорится, что Швеция и Финляндия демонстрируют солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В обществе обеих скандинавских стран стремительно возросла потребность в присоединении к Североатлантическому альянсу после широкомасштабного вторжения России в Украину.
Для согласования членства должны дать согласие все 30 стран-членов.
Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обосновывая это тем, что страны являются “убежищем терроризма”.