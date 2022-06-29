Июнь, 29 в 5:32

Украинские военные в течение суток нанесли пять авиаударов в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Штурмовики и вертолеты ударили по скоплениям вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу Стрела-10.

Так украинские защитники ответили на обстрелы РФ из тяжелой стволовой артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области и Николаеву.

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Первый враг 28 июня атаковал трижды, а второй – дважды.

– Если в Криворожском районе критических разрушений и потерь нет, то в результате обстрела на северной окраине Николаева разрушены жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали. Один человек получил легкие осколочные ранения, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Прошла без потерь вражеская атака с двух ударных вертолетов Ка-52 по окрестностям Александровки Херсонской области.

Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник-разведчик Орлан-10 в Николаевской области и одну из ракет, которыми враг атаковал Одесскую область.

– Остальные ракеты испытывали на прочность береговую линию юга региона. Существенных разрушений и пострадавших нет только потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт, – объясняют в ОК Юг.

В течение 28 июня ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач на Юге ликвидировали:

22 российских военных,

реактивную систему залпового огня Ураган,

три единицы бронированной техники,

пять единиц другой автомобильной техники,

два склада боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг