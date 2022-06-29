Стали відомі умови, на яких Туреччина погодилася на вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

Червень, 29 в 7:09

Фінляндія та Швеція зобов’язалися співпрацювати з Туреччиною щодо боротьби з тероризмом та скасувати обмеження на постачання зброї Анкарі.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників Гельсінкі, Стокгольма, Анкари та НАТО у вівторок, 28 червня, у Мадриді.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що умови угоди мають на увазі, що Швеція активізує роботу за запитами Туреччини щодо екстрадиції підозрюваних бойовиків і внесе поправки до шведського та фінського законодавства, щоб посилити свій підхід до них.

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Також Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія знімуть обмеження на продаж зброї Туреччини.

Туреччина висловила серйозне занепокоєння тим, що Швеція приховує, за її словами, бойовиків забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), яка підняла зброю проти турецької держави у 1984 році. Стокгольм відкидає звинувачення.

У заяві турецького головування йдеться, що угода, досягнута у вівторок, означає повну співпрацю з Туреччиною у боротьбі проти РПК та її філій.

У ньому також говориться, що Швеція та Фінляндія демонструють солідарність із Туреччиною у боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. У суспільстві обох скандинавських країн стрімко зросла потреба у приєднанні до Північноатлантичного альянсу після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для погодження надання членства мають дати згоду усі 30 країн-членів.

Раніше президент Туреччини Реждеп Ердоган виступав проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, обґрунтовуючи це тим, що країни є “притулком тероризму”.