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Факты / Мир

Германия конфисковала три танкера Газпрома со сжиженным газом

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Германия конфисковала три танкера Газпрома со сжиженным газом

Конфискованы три танкера со сжиженным газом, принадлежавшие дочерней компании Газпрома Gazprom Germania.

Их конфисковало правительство Германии.

— Правительство Германии конфисковало три танкера со сжиженным газом, принадлежавших дочерней компании Газпрома Gazprom Germania, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Европейский Союз смог ввести эмбарго на российскую нефть (хотя со значительными исключениями). А вот официальный отказ от газа пока – в средне- и долгосрочных планах.

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При этом Газпром же собственноручно ограничивает поставки топлива в ЕС.

Источник: The Telegraph

Фото: Энергоатом

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