Германия конфисковала три танкера Газпрома со сжиженным газом

Июль, 01 в 22:32

Конфискованы три танкера со сжиженным газом, принадлежавшие дочерней компании Газпрома Gazprom Germania.

Их конфисковало правительство Германии.

— Правительство Германии конфисковало три танкера со сжиженным газом, принадлежавших дочерней компании Газпрома Gazprom Germania, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Европейский Союз смог ввести эмбарго на российскую нефть (хотя со значительными исключениями). А вот официальный отказ от газа пока – в средне- и долгосрочных планах.

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При этом Газпром же собственноручно ограничивает поставки топлива в ЕС.

Источник: The Telegraph

Фото: Энергоатом