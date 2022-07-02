Німеччина конфіскувала три танкери Газпрому зі зрідженим газом
НАЕК Енергоатом повідомив, що конфісковані три танкери зі зрідженим газом, які належали дочірній компанії Газпрому Gazprom Germania.
Їх конфісковав уряд Німеччини.
– Уряд Німеччини конфіскував три танкери зі зрідженим газом, які належали дочірній компанії Газпрому Gazprom Germania, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Європейський Союз спромігся запровадити ембарго на російську нафту (хоч зі значними винятками). А от офіційна відмова від газу поки що – в середньо- і довгострокових планах.
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Натомість Газпром власноруч обмежує постачання палива до ЄС.
Джерело: The Telegraph
Фото: Енергоатом