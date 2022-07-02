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Факти / Світ

Німеччина конфіскувала три танкери Газпрому зі зрідженим газом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Німеччина конфіскувала три танкери Газпрому зі зрідженим газом

НАЕК Енергоатом повідомив, що конфісковані три танкери зі зрідженим газом, які належали дочірній компанії Газпрому Gazprom Germania.

Їх конфісковав уряд Німеччини.

– Уряд Німеччини конфіскував три танкери зі зрідженим газом, які належали дочірній компанії Газпрому Gazprom Germania, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Європейський Союз спромігся запровадити ембарго на російську нафту (хоч зі значними винятками). А от офіційна відмова від газу поки що – в середньо- і довгострокових планах.

Зараз дивляться

Натомість Газпром власноруч обмежує постачання палива до ЄС.

Джерело: The Telegraph

Фото: Енергоатом

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