Это феноменально. В Польше поражены, как быстро украинцы приступают к работе

Июль, 10 в 14:39

Из-за войны в Украине по состоянию на конец мая в Польшу выехало наибольшее количество украинцев среди других стран Европы — более 1,1 млн человек.

По данным Евростата, почти половина – это дети и молодежь. Остальные – преимущественно женщины трудоспособного возраста. Первые месяцы войны уже показали, что большинство из них хорошо адаптируются в новых реалиях.

— Процесс обустройства и временной организации жизни беженцев из Украины следует признать исключительно плавным и эффективным. Это своего рода социальный феномен, – говорит президент польского аналитического центра ARC Rynek и Opinia Лукаш Мазуркевич.

По оценкам экспертов, около 40% беженцев трудоспособного возраста из Украины уже нашли официальную работу в Польше. А исследование ARC Rynek и Opinia показало, что хотя и не все украинцы в Польше работают официально, 71% приехавших удерживают себя за собственные средства.

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Они делают покупки и снимают жилье, наращивая в Польше потребительский рынок и насыщая рынок труда. Только в апреле украинцы за границей, по данным Нацбанка, потратили более $2 млрд.

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Польские эксперты оценивают, что за первый квартал 2022 года, то есть в частности за первый месяц полномасштабной войны РФ против Украины, украинцы потратили в Польше $138 млн. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К примеру, по данным главного статистического управления Польши, только в апреле розничная торговля в стране выросла почти на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Но специалисты считают, что следующие кварталы покажут гораздо больший прирост.

Аналитики британской компании Oxford Economics прогнозируют, что даже по консервативному сценарию, если в Польше останутся 250 тыс. украинцев, это дополнительный рост ВВП на 2-3% до 2050 года.

– Хотя приезд украинских беженцев в Польшу в краткосрочной перспективе может привести к значительным финансовым затратам, мы считаем, что в долгосрочной перспективе рост экономического потенциала с избытком компенсирует это, – объясняет экономист Oxford Economics Матеуш Урбан.

В целом специалисты говорят, что массовый приезд украинцев в Польшу оказывает положительное влияние на польскую экономику. Ведь это люди, которые здесь работают, тратят свои деньги и привозят свои сбережения.