Це феноменально. У Польщі вражені, як швидко українці беруться до праці

Липень, 10 в 14:39

Через війну в Україні станом на кінець травня в Польщу виїхала найбільша кількість українців серед інших країн Європи – понад 1,1 млн людей.

За даними Євростату, майже половина – це діти та молодь. Решта – переважно жінки працездатного віку. Перші місяці війни вже показали, що більшість з них добре адаптується у нових реаліях.

– Процес облаштування та тимчасової організації життя біженців з України варто визнати винятково плавним та ефективним. Це свого роду соціальний феномен, – каже президент польського аналітичного центру ARC Rynek i Opinia Лукаш Мазуркевич.

За оцінками експертів, майже 40% біженців працездатного віку з України вже знайшли офіційну роботу в Польщі. А дослідження ARC Rynek i Opinia показало, що хоч і не всі українці в Польщі працюють офіційно, 71% з тих, хто приїхав, утримують себе за власні кошти.

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Вони роблять покупки та винаймають житло, нарощуючи в Польщі споживчий ринок та насичуючи ринок праці. Лише у квітні українці за кордоном, за даними Нацбанку, витратили понад $2 млрд.

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Польські експерти оцінюють, що за перший квартал 2022 року, тобто зокрема у перший місяць повномасштабної війни РФ проти України, українці витратили в Польщі $138 млн. Це на 43% більше ніж за аналогічний період минулого року.

До прикладу, за даними головного статистичного управління Польщі, лише в квітні роздрібна торгівля в країні виросла на майже 20% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Але фахівці вважають, що наступні квартали покажуть значно більший приріст.

Аналітики британської компанії Oxford Economics прогнозують, що навіть за консервативним сценарієм, якщо в Польщі залишаться 250 тис. українців, це додаткове зростання ВВП на 2-3% до 2050 року.

– Хоча приїзд українських біженців до Польщі в короткостроковій перспективі може призвести до значних фінансових витрат, ми вважаємо, що в довгостроковій перспективі зростання економічного потенціалу з надлишком компенсує це, – пояснює економіст Oxford Economics Матеуш Урбан.

Загалом фахівці говорять, що масовий приїзд українців до Польщі має позитивний вплив на польську економіку. Адже це люди, які тут працюють, витрачають свої гроші і привозять свої заощадження.