Военный эксперт назвал условие окончания боев до зимы и освобождения Херсона до сентября

Военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором активные боевые действия в Украине могут закончиться к зиме, а Херсон освободят к сентябрю.

— Единственное, что мы пока не получаем — это системы ПРО (противоракетная оборона, — Ред.) и авиацию. Вот с этим задержка. Все остальное, все что мы оговаривали, мы получаем. Но тут вопрос в объемах. И если эти объемы будут достаточными, чтобы мы могли создавать новые бригады на базе западного вооружения, то есть фактически новую армию формировать, модернизированную армию, под западный стандарт и стандарт НАТО. Вот тогда мы будем уверены и будем понимать, что так мы, может быть, к концу августа или первой половине сентября начнем кардинально менять ситуацию. Пока что мы продолжаем этап позиционной войны и ведения оборонной операции, — заявил Жданов.