Используют страну для транзита в Европу: Финляндия с 1 сентября сократит количество виз для россиян

Август, 16 в 20:03

Финляндия имеет намерение уменьшить количество виз, выдаваемых россиянам, до 10% от нынешнего количества и планирует сделать это с 1 сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на фоне наплыва российских туристов, направляющихся в Европу.

Такое решение было принято в связи с наплывом российских туристов, которые стали использовать Финляндию и ее аэропорт Хельсинки-Вантаа в качестве транзита на пути к местам отдыха в Европе. Это произошло после того, как месяц назад Россия сняла пограничные ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

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— И это, возможно, не очень уместно, если мы, например, вспомним об ограничениях воздушного пространства, введенных для России, – говорит Хаависто.

Всего через пару дней после начала полномасштабной войны в Украине Финляндия присоединилась к ряду западных стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов.

— Финляндия и страны Балтии вместе предложат ЕС прекратить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, которое облегчает россиянам поездки в Евросоюз и внутри него, — сказал Хаависто.

Финляндия ищет возможность создать национальную гуманитарную визу, которая могла бы выдаваться россиянам, которым нужно покинуть свою страну или посетить Европу. Речь идет о лицах, занимающихся журналистикой или правозащитной деятельностью.

Напомним, что лидеры некоторых стран ЕС, в частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, призвали к запрету на выдачу виз в масштабах всего ЕС. Однако канцлер Германии Олаф Шольц оспорил эти призывы, подчеркнув, что россияне должны иметь возможность покинуть свою страну, если они не согласны с действиями режима.

Источник: Голос Америки