Використовують країну для транзиту в Європу: Фінляндія з 1 вересня скоротить кількість віз для росіян

Серпень, 16 в 20:03

Фінляндія має намір зменшити кількість віз, які отримують росіяни, до 10% від нинішньої кількості та планує зробити це з 1 вересня.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на тлі напливу російських туристів, які прямують до Європи.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з напливом російських туристів, які почали використовувати Фінляндію та її аеропорт Гельсінкі-Вантаа як транзит на шляху до місць відпочинку в Європі. Це сталося після того, як місяць тому Росія зняла обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19.

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– І це, можливо, не дуже доречно, якщо ми, наприклад, згадаємо про обмеження повітряного простору, запроваджені для Росії, – каже Хаавісто.

Лише за кілька днів після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндія приєдналася до низки західних країн, які закрили свій повітряний простір для російських літаків.

– Фінляндія та країни Балтії разом запропонують ЄС припинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, яка полегшує росіянам поїздки до Євросоюзу та всередині нього, – сказав Хаавісто.

Фінляндія шукає можливість створити національну гуманітарну візу, яка б могла видаватися росіянам, яким потрібно залишити свою країну або відвідати Європу. Йдеться про осіб, які займаються журналістикою або правозахисною діяльністю.

Нагадаємо, що лідери деяких країн ЄС, зокрема прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, закликали до заборони на видачу віз у масштабах усього ЄС. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив ці заклики, наголосивши, що росіяни повинні мати можливість залишити свою країну, якщо вони не згодні з діями режиму.

Джерело: Голос Америки