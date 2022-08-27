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Факты / Мир

Великобритания передает Украине подводные беспилотники

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Велика Британія

Украина получит от Великобритании подводные беспилотники. Об этом сообщает британское Министерство обороны.

Сейчас Королевские военно-морские силы обучают множество украинских военных тому, как пользоваться высокотехнологичными средствами для поиска мин.

В частности, украинцев учат, как работать с аппаратами, которые обыскивают большие площади морского дна на наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов, не подвергая операторов опасности.

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Источник: Минобороны Великобритании

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