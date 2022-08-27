Велика Британія передає Україні підводні безпілотники

Серпень, 27 в 12:31

Україна отримає від Великої Британії підводні безпілотники. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

Наразі Королівські військово-морські сили навчають багатьох українських військових тому, як користуватися високотехнологічними засобами для пошуку мін.

Зокрема, українців вчать, як працювати з апаратами, які обшукують великі площі морського дна на наявність мін і боєприпасів, що не розірвалися, не наражаючи операторів на небезпеку.

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У Міноборони Великої Британії повідомили, що Україна отримає шість таких підводних безпілотників, призначених для використання у мілководних прибережних умовах, які можуть ефективно працювати на глибині до 100 м.

Очікується, що десятки військовослужбовців Військово-морських сил України навчать використанню безпілотників у найближчі місяці. Перша група вже розпочала навчання.

Нагадаємо, 24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва оголосив про черговий великий пакет підтримки для України.

Він передбачає надання нашим Збройним силам безпілотних систем спостереження та ракетних систем.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Міноборони Великої Британії