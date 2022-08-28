Август, 28 в 10:26

Российские войска продолжают обстреливать площадку Запорожской АЭС. В частности, 27 августа снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.

Ситуацией вокруг Запорожской АЭС обеспокоены не только в Украине, но и в мире, ведь ЗАЭС – крупнейшая атомная станция Европы.

Так, Daily Mail пишет, что опасения из-зи радиационной катастрофы растут. В издании приводят слова украинских ученых, которые предупреждают о новом риске утечки радиоактивных веществ.

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Также Daily Mail пишет об опасности отключения электроэнергии на ЗАЭС, цитируя профессора ядерной физики и ядерной энергии Бирмингемского университета Пола Нормана.

В частности, он объяснил, что ядерные реакторы нуждаются в постоянном охлаждении, даже после того, как они были остановлены. Поэтому повреждение определенных систем охлаждения может привести к перегреву и фактически плавлению.

Тем временем The New York Times пишет, что после того, как РФ возобновила обстрелы ЗАЭС, опасаясь ядерной катастрофы, людям, проживающим неподалеку от объекта, раздали йодид калия, который сможет защитить их в случае утечки радиации.

Кроме того, издание цитирует эксперта по ядерной энергетике Эдвина Лаймана, который говорит, что случай, когда Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети, приблизил станцию ​​к грани кризиса. Он должен стать своеобразным предупреждением того, насколько этот объект уязвим.

Об опасениях относительно возможной утечки радиации на крупнейшей в Европе атомной электростанции пишет Associated Press.

Издание также отмечает, что значительная часть беспокойства сосредоточена на системах охлаждения ядерных реакторов станции. Ведь для работы систем нужно питание, а их отключение, которое было на этой неделе, может привести к ядерному расплаву.

The Guardian пишет, что опасения по поводу Запорожской АЭС сохраняются на фоне сообщений об обстрелах. Издание отмечает, что есть опасения, что Россия хочет отключить электростанцию ​​от сети Украины и подключить ее к российской сети через Крым.