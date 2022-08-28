Серпень, 28 в 10:26

Російські війська продовжують обстрілювати майданчик Запорізької АЕС. Зокрема, 27 серпня снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 і теплотрасу.

Ситуацією довкола Запорізької АЕС занепокоєні не лише в Україні, а й у світі, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція Європи.

Так, Daily Mail пише, що побоювання щодо радіаційної катастрофи зростають. У виданні наводять слова українських вчених, які попереджають про новий ризик витоку радіоактивних речовин.

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Також Daily Mail пише про небезпеку відключення електроенергії на ЗАЕС, цитуючи професора ядерної фізики та ядерної енергії Бірмінгемського університету Пола Нормана.

Зокрема, він пояснив, що ядерні реактори потребують постійного охолодження, навіть після того, як їх було зупинено. Тому пошкодження певних систем охолодження може призвести до перегріву і фактично плавлення.

Тим часом The New York Times пише, що після того, як РФ відновила обстріли ЗАЕС, побоюючись ядерної катастрофи, людям, які проживають неподалік об’єкта, роздали йодид калію, який зможе захистити їх у разі витоку радіації.

Крім того, видання цитує експерта з питань ядерної енергетики Едвіна Лаймана, який говорить, що випадок, коли Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, наблизив станцію до межі кризи. Він повинен стати своєрідним попередженням того, наскільки цей об’єкт вразливий.

Про побоювання щодо можливого витоку радіації на найбільшій в Європі атомній електростанції пише Associated Press.

Видання також зазначає, що значна частина занепокоєння зосереджена на системах охолодження ядерних реакторів станції. Адже для роботи систем потрібне живлення, а їхнє відключення, яке було цього тижня, може призвести до ядерного розплаву.

The Guardian пише, що побоювання щодо Запорізької АЕС зберігаються на тлі повідомлень про обстріли. Видання зазначає, що є побоювання того, що Росія хоче відключити електростанцію від мережі України та підключити її до російської мережі через Крим.