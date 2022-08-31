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Факты / Мир

ЕС должен покончить с любой зависимостью от России – глава МИД Румынии

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ЕС должен покончить с любой зависимостью от России – глава МИД Румынии
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что в отношениях с Россией Европейский Союз должен избавиться от любой зависимости от Москвы.

Об этом Богдан Ауреску сообщил журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа.

– Мы не можем вернуться к привычным отношениям с РФ. Сейчас, конечно, рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно точно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России, – заявил Богдан Ауреску.

Глава внешнеполитического ведомства Румынии анонсировал встречу с министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии в среду.

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Источник: Эпрессо
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