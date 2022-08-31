Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

ЄС має покінчити з будь-якою залежністю від Росії – глава МЗС Румунії

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЄС має покінчити з будь-якою залежністю від Росії – глава МЗС Румунії
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вважає, що у відносинах із Росією Європейський Союз має позбутися будь-якої залежності від Москви.

Про це Богдан Ауреску повідомив журналістам перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Празі у вівторок, 30 серпня.

– Ми не можемо повернутися до звичних відносин із РФ. Зараз, звісно, рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, бо це залежить від розвитку подій в Україні. Але одна річ зрозуміла: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, – заявив Богдан Ауреску.

Окрім цього, глава зовнішньополітичного відомства Румунії анонсував зустріч із міністрами закордонних справ України, Молдови та Грузії в середу.

Зараз дивляться
Читайте
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС

Джерело: Еспресо
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка