ЄС має покінчити з будь-якою залежністю від Росії – глава МЗС Румунії

Серпень, 31 в 8:56

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вважає, що у відносинах із Росією Європейський Союз має позбутися будь-якої залежності від Москви.

Про це Богдан Ауреску повідомив журналістам перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Празі у вівторок, 30 серпня.

– Ми не можемо повернутися до звичних відносин із РФ. Зараз, звісно, рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, бо це залежить від розвитку подій в Україні. Але одна річ зрозуміла: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, – заявив Богдан Ауреску.

Окрім цього, глава зовнішньополітичного відомства Румунії анонсував зустріч із міністрами закордонних справ України, Молдови та Грузії в середу.

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