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Факты / Украина

Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

— Утром 31 августа 2022 года миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре.

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Источник: Энергоатом

Фото: МАГАТЕ

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