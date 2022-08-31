Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщили в Энергоатоме.
— Утром 31 августа 2022 года миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре.
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Источник: Энергоатом
Фото: МАГАТЕ