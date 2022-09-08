Сентябрь, 08 в 10:32

Российский аналитический центр предлагает вознаграждение в размере $16 тыс. за то, чтобы захватить и получить “любым способом” роботизированную машину THeMIS.

Деньги готовы заплатить тому, кто доставит беспилотное наземное транспортное средство в почти неповрежденном виде.

Российский аналитический Центр анализа стратегий и технологий сообщил Insider, что хочет поставить такую ​​систему российским военным.

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Директор центра Руслан Пухов признал, что РФ не может самостоятельно произвести такую машину, заявив, что “в России мы отстаем”.

Американское издание Insider пишет, что недавно транспортное средство было доставлено в Украину, где используется для эвакуации раненых мирных жителей.

TНеMIS производится эстонским оборонным подрядчиком Milrem Robotics. Ранее представитель компании сообщил оборонному изданию Janes, что, по крайней мере, одну такую ​​единицу уже доставили в Украину.

По словам компании, систему TНеMIS можно быстро перенастроить с транспортной функции, что позволит использовать ее в боевых действиях.

Кроме того, в рекламной литературе отмечают, что автомобиль способен транспортировать убитых на поле боя, а также минометные снаряды и другие боеприпасы.

Источник: Insider