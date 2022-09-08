Вересень, 08 в 10:32

Російський аналітичний центр пропонує винагороду у розмірі $16 тис. за те, щоб захопити і отримати у “будь-який спосіб” роботизовану машину THeMIS.

Гроші готові заплатити тому, хто доставить безпілотний наземний транспортний засіб у майже непошкодженому вигляді.

Російський аналітичний Центр аналізу стратегій і технологій повідомив Insider, що хоче поставити таку систему російським військовим.

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Директор центру Руслан Пухов визнав, що РФ не може самостійно зробити таку машину, заявивши, що “в Росії ми відстаємо”.

Американське видання Insider пише, що нещодавно транспортний засіб було доставлено в Україну, де він використовується для евакуації поранених мирних жителів.

TНеMIS виготовляє естонський оборонний підрядник Milrem Robotics. Раніше представник компанії повідомив оборонному виданню Janes, що принаймні одну таку одиницю вже доставили в Україну.

За словами компанії, систему TНеMIS також можна швидко переналаштувати з транспортної функції, що дасть змогу використовувати її в бойових діях.

Крім того, у рекламній літературі наголошують, що автомобіль здатний транспортувати вбитих на полі бою, а також мінометні снаряди та інші боєприпаси.

Джерело: Insider