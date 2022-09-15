Сентябрь, 15 в 11:01

Международный валютный фонд сменил главу миссии фонда в Украине.

С 20 сентября гражданин Великобритании Гэвин Грэй заменит на этом посту Иванну Владкову Голлар.

Последняя возглавляла миссию с мая 2020 года.

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Об этом со ссылкой на постоянного представителя фонда в Украине Ваграма Степаняна сообщили в пресс-службе представительства МВФ в Украине.

Отмечается, что новый руководитель МВФ в Украине Гевин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.