Мир должен создать трибунал для Путина и его сообщников – МИД Эстонии

Сентябрь, 24 в 14:32

Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы был создан трибунал для российского диктатора Владимира Путина.

Ведь полномасштабная война России против Украины стала геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он убежден, что мир должен увидеть обвиняемых, в том числе российского диктатора и всех его сообщников. Также Урмас Рейнсалу призвал страны не допустить ситуации, когда в мировом порядке безопасности будет преобладать только одна сила.

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Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, также заявил, что должен быть создан специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины.

По его мнению, это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, иначе в противном случае будут привлечены к ответственности.

Со своей стороны премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что мир должен держать Россию в изоляции до полной деоккупации территорий Украины.

Источник: Fox News

Фото: МИД Эстонии