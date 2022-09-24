Світ має створити трибунал для Путіна та його спільників – МЗС Естонії

Вересень, 24 в 14:32

Міжнародна спільнота має подбати про те, щоб був створений трибунал для російського диктатора Володимира Путіна.

Адже повномасштабна війна Росії проти України стала геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Він переконаний, що світ має побачити обвинувачених, зокрема російського диктатора і всіх його поплічників. Також Урмас Рейнсалу закликав країни не допустити ситуації, коли у світовому порядку безпеки переважатиме лише одноосібна сила.

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Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН також заявив, що має бути створено спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти України.

На його думку, це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом.

Зі свого боку прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас раніше заявила, що світ має тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України.

Джерело: Fox News

Фото: МЗС Естонії