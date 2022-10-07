Наращивают боевую мощь? В Беларуси анонсировали поставку Искандеров и С-400

Октябрь, 07 в 17:09

В Беларуси заявили о поставках ракетные комплексы Искандер и системы ПВО С-400.

— Также Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы Искандер, системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов, — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси находится около 1 тыс. российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

Кром того, говорилось, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. К тому же, сообщалось, что на территории страны идет подготовка инфраструктуры, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, Вооруженных сил РФ.