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Нарощують бойову міць? У Білорусі анонсували надходження Іскандерів і С-400

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нарощують бойову міць? У Білорусі анонсували надходження Іскандерів і С-400
Фото: Getty Images

У Білорусі заявили про постачання ракетних комплексів Іскандер та системи ППО С-400.

– Міністр оборони анонсував надходження до військ низки новинок – це ракетні комплекси Іскандер, системи ППО С-400, а в жовтні відбудеться презентація бойових безпілотних комплексів, – йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, що на території Білорусі перебуває близько 1 тис. російських військових, розміщено один дивізіон ракетного комплексу Іскандер, три дивізіони С-300 та C-400, які здійснюють запуски крилатих ракет по Україні.

Крім того, повідомлялось, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Також  у країні готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ

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