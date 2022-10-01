7 БТГ на границах и подготовка инфраструктуры: Наев оценил угрозу со стороны Беларуси

Октябрь, 01 в 15:42

Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— Нам известно, что Республика Беларусь является союзником РФ в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп, — рассказал Наев.

Он добавил, что уже около полугода продолжаются систематические учения на территории Беларуси, в которых вовлечены как их Вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности.

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— На территории Беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, Вооруженных сил РФ, — говорит Наев.

Также он отметил, что сейчас тенденции усиления со стороны России на территории Беларуси не отмечены.

— Но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем, — обратил внимание Наев.

Стоит отметить, что семь батальонно-тактических групп могут насчитывать в среднем от 4 тыс. до 6 тыс. личного состава.