Октябрь, 16 в 8:33

Требование уважать малые республики и народы, озвученное президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, свидетельствует о том, что глава Кремля Владимир Путин потерял уважение и влияние “на своем дворе”.

Так, на Западе отреагировали на строгую критику действий президента РФ во время саммита Центральная Азия – Россия в столице Казахстана Астане.

В частности, издание Daily Mail отметило, что Владимир Путин во время семиминутного эмоционального выступления Эмомали Рахмона выглядел мрачным и неуклюжим.

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Свидетелями унижения, подчеркивает издание, стали главы Азербайджана, Армении, Белоруси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Прекрасной назвал тираду Эмомали Рахмона во время саммита в Астане и бывший министр МИД Швеции Карл Бильдт.

– Времена меняются, – написал в Twitter Карл Бильдт.

Times are changing. A remarkable tirade by the ???????? president against ???????? at the Central Asia — Russia summit in Astana. But his security is still dependent on ???????? forces in the country. pic.twitter.com/wOL3RlGn0J — Carl Bildt (@carlbildt) October 15, 2022

Не оставил без внимания заявления главы Таджикистана и аналитик Жан Лейно. Последний, в частности, поинтересовался, не разваливается ли случайно мечта Путина о Российской империи.

Is Putin’s dream of a Russian ???????? empire crumbling? In a conference in #Kazakhstan ???????? the President of #Tajikistan ????????, traditionally a close ally of #Russia ???????? and host of Putin’s first trip abroad since the aggression in #Ukraine ????????, demands that Russia respects his country. https://t.co/5HtTSDaJfw — Janne Leino ???????? (@JaLeino) October 14, 2022

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг критике подход власти РФ к стратегическим партнерам, малым республикам, во время саммита Центральная Азия – Россия в столице Казахстана.

Эмомали Рахмон заявил, что малые республики – не нищие, а заслуживают уважения.

В Daily Mail напомнили, что это не первый случай, когда так называемые друзья и партнеры Путина в Азии публично выступают против него после его фиаско в Украине.

Так, на саммите в Самарканде (Узбекистан) глава Китая Си Цзиньпин пренебрег ужином с Путиным.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал Путину в присутствии СМИ, что “сейчас не время для войны”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу Кремля, заставив его ждать перед камерами полминуты, прежде чем выйти поздравить его перед переговорами.

А в июне Касим-Жомарт Кемелевич Токаев прямо перед Владимиром Путиным заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые ЛНР и ДНР, назвав их квазигосударствами.