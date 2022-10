Требование уважать малые республики и народы, озвученное президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, свидетельствует о том, что глава Кремля Владимир Путин потерял уважение и влияние “на своем дворе”.

Так, на Западе отреагировали на строгую критику действий президента РФ во время саммита Центральная Азия – Россия в столице Казахстана Астане.

В частности, издание Daily Mail отметило, что Владимир Путин во время семиминутного эмоционального выступления Эмомали Рахмона выглядел мрачным и неуклюжим.

Свидетелями унижения, подчеркивает издание, стали главы Азербайджана, Армении, Белоруси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Прекрасной назвал тираду Эмомали Рахмона во время саммита в Астане и бывший министр МИД Швеции Карл Бильдт.

Times are changing. A remarkable tirade by the ???????? president against ???????? at the Central Asia — Russia summit in Astana. But his security is still dependent on ???????? forces in the country. pic.twitter.com/wOL3RlGn0J

— Carl Bildt (@carlbildt) October 15, 2022