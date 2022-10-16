Путін втратив повагу – Захід про заяву президента Таджикистану

Жовтень, 16 в 8:33

Вимога поважати малі республіки та народи, яку озвучив президент Таджикистану Емомалі Рахмон, свідчить про те, що очільник Кремля Володимир Путін втратив повагу та вплив “на своєму подвір’ї”.

Так на Заході відреагували на сувору критику дій президента РФ під час саміту Центральна Азія – Росія в столиці Казахстану Астані.

Зокрема, видання Daily Mail відзначило, що Володимир Путін під час семихвилинного емоційного виступу Емомалі Рахмона мав похмурий та незграбний вигляд.

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Свідками приниження, наголошує видання, стали очільники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану.

Чудовою назвав тираду Емомалі Рахмона під час саміту в Астані й колишній міністр МЗС Швеції Карл Більдт.

– Часи змінюються, – написав у Twitter Карл Більдт.

Times are changing. A remarkable tirade by the ???????? president against ???????? at the Central Asia – Russia summit in Astana. But his security is still dependent on ???????? forces in the country. pic.twitter.com/wOL3RlGn0J — Carl Bildt (@carlbildt) October 15, 2022

Не залишив поза увагою заяви очільника Таджикистану й аналітик Жан Лейно. Останній, зокрема, поцікавився, чи не розвалюється часом мрія Путіна про Російську імперію.

Is Putin’s dream of a Russian ???????? empire crumbling? In a conference in #Kazakhstan ???????? the President of #Tajikistan ????????, traditionally a close ally of #Russia ???????? and host of Putin’s first trip abroad since the aggression in #Ukraine ????????, demands that Russia respects his country. https://t.co/5HtTSDaJfw — Janne Leino ???????? (@JaLeino) October 14, 2022

Нагадаємо, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував підхід влади РФ до стратегічних партнерів, малих республік, під час саміту Центральна Азія – Росія в столиці Казахстану.

Емомалі Рахмон заявив, що малі республіки – не злиденні, а заслуговують на повагу.

У Daily Mail нагадали, що це не перший випадок, коли так звані друзі та партнери Путіна в Азії публічно виступають проти нього після його фіаско в Україні.

Так, на саміті в Самарканді (Узбекистан) очільник Китаю Сі Цзіньпін знехтував вечерею з Путіним.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав Путіну у присутності ЗМІ, що “зараз не час для війни”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган принизив очільника Кремля, змусивши його чекати перед камерами пів хвилини, перш ніж вийти привітати його перед переговорами.

А в червні Касим-Жомарт Кемельович Токаєв просто перед Володимиром Путіним заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані ЛНР і ДНР, назвавши їх квазідержавами.