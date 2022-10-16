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Факти / Світ

Путін втратив повагу – Захід про заяву президента Таджикистану

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
путін
Фото: Getty Images

Вимога поважати малі республіки та народи, яку озвучив президент Таджикистану Емомалі Рахмон, свідчить про те, що очільник Кремля Володимир Путін втратив повагу та вплив “на своєму подвір’ї”.

Так на Заході відреагували на сувору критику дій президента РФ під час саміту Центральна Азія – Росія в столиці Казахстану Астані.

Зокрема, видання Daily Mail відзначило, що Володимир Путін під час семихвилинного емоційного виступу Емомалі Рахмона мав похмурий та незграбний вигляд.

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Свідками приниження, наголошує видання, стали очільники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану.

Чудовою назвав тираду Емомалі Рахмона під час саміту в Астані й колишній міністр МЗС Швеції Карл Більдт.

– Часи змінюються, – написав у Twitter Карл Більдт.

Не залишив поза увагою заяви очільника Таджикистану й аналітик Жан Лейно. Останній, зокрема, поцікавився, чи не розвалюється часом мрія Путіна про Російську імперію.

Нагадаємо, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував підхід влади РФ до стратегічних партнерів, малих республік, під час саміту Центральна Азія – Росія в столиці Казахстану.

Емомалі Рахмон заявив, що малі республіки – не злиденні, а заслуговують на повагу.

У Daily Mail нагадали, що це не перший випадок, коли так звані друзі та партнери Путіна в Азії публічно виступають проти нього після його фіаско в Україні.

Так, на саміті в Самарканді (Узбекистан) очільник Китаю Сі Цзіньпін знехтував вечерею з Путіним.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав Путіну у присутності ЗМІ, що “зараз не час для війни”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган принизив очільника Кремля, змусивши його чекати перед камерами пів хвилини, перш ніж вийти привітати його перед переговорами.

А в червні Касим-Жомарт Кемельович Токаєв просто перед Володимиром Путіним заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані ЛНР і ДНР, назвавши їх квазідержавами.

Джерело: Daily Mail
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