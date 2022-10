Путін втратив повагу – Захід про заяву президента Таджикистану

Вимога поважати малі республіки та народи, яку озвучив президент Таджикистану Емомалі Рахмон, свідчить про те, що очільник Кремля Володимир Путін втратив повагу та вплив “на своєму подвір’ї”.

Так на Заході відреагували на сувору критику дій президента РФ під час саміту Центральна Азія – Росія в столиці Казахстану Астані.

Зокрема, видання Daily Mail відзначило, що Володимир Путін під час семихвилинного емоційного виступу Емомалі Рахмона мав похмурий та незграбний вигляд.

Свідками приниження, наголошує видання, стали очільники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану.

Чудовою назвав тираду Емомалі Рахмона під час саміту в Астані й колишній міністр МЗС Швеції Карл Більдт.

Times are changing. A remarkable tirade by the ???????? president against ???????? at the Central Asia – Russia summit in Astana. But his security is still dependent on ???????? forces in the country. pic.twitter.com/wOL3RlGn0J

— Carl Bildt (@carlbildt) October 15, 2022