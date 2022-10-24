Октябрь, 24 в 15:20

В ближайшее время Германия передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пятого немецко-украинского экономического форума.

Он добавил, что Берлин уже передал Киеву современную систему ПВО Iris-T.

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– Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время, – уточнил Шольц, добавив, что Германия совместно с партнерами будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Кроме того Шольц сообщил, что ФРГ продолжает твердо стоять на стороне украинцев и собирается поддерживать Украину с финансовой, политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

До этого президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках массированных ударов РФ система Iris-T показала себя очень хорошо.

А премьер-министр Денис Шмыгаль добавлял, что немецкая ПВО спасла много жизней в Киевской области.

Фото: defence-ua