Германия в ближайшее время передаст Украине еще три ПВО Iris-T
В ближайшее время Германия передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пятого немецко-украинского экономического форума.
Он добавил, что Берлин уже передал Киеву современную систему ПВО Iris-T.
– Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время, – уточнил Шольц, добавив, что Германия совместно с партнерами будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.
Кроме того Шольц сообщил, что ФРГ продолжает твердо стоять на стороне украинцев и собирается поддерживать Украину с финансовой, политической, экономической и гуманитарной точек зрения.
До этого президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках массированных ударов РФ система Iris-T показала себя очень хорошо.
А премьер-министр Денис Шмыгаль добавлял, что немецкая ПВО спасла много жизней в Киевской области.
Фото: defence-ua