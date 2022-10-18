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Факты / Україна

Комплекс IRIS-T успешно интегрирован в систему ПВО Украины — спикер Воздушных сил

Илья Нежигай, редактор ленты
ППО IRIS-T
Фото: Getty Images

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, который недавно получила Украина от ФРГ, уже привлечен к боевому дежурству и демонстрирует первые результаты работы в Украине.

Об этом заявил представитель командования Воздушными силами ВСУ полковник Юрий Игнат, которого цитирует Минобороны Украины.

— Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. Он имеет хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, что также усилит ПВО нашего государства, — сказал Игнат.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушными силами ВСУ заявил, что одна батарея комплекса IRIS-T сможет прикрыть лишь небольшой участок территории.

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Позднее стало известно, что указанная немецкая система ПВО уже работает на южном направлении.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что украинские Вооруженные силы проводят интеграцию немецкой системы IRIS-T в общую систему противовоздушной обороны Украины.

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Источник: Минобороны
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