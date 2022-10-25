Жовтень, 25 в 9:34

США розглядають можливість надання Україні зенітно-ракетного комплексу Hawk для протиповітряної оборони.

Це допоможе у захисті від атак російських безпілотників і крилатих ракет.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на американських чиновників. За попередньою інформацією, ракети-перехоплювачі Hawk стануть модернізацією ракетних систем Stinger, які є меншими за розміром і мають меншу дальність.

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Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. Однак наразі невідомо, яку кількість ЗРК зможуть передати США.

До слова, Hawk – це американський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, але пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті.