В белорусский Брест прибыл эшелон военной техники из РФ – Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать факты поддержки вооруженной агрессии России против украинцев со стороны Беларуси.
Согласно данным украинской стороны, РФ и дальше перебрасывает на территорию РБ отдельные подразделения.
В частности есть информация, что 26 октября на железнодорожную станцию Брест прибыл эшелон военной техники из России.
Вместе с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы.
К слову, российских военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.
Также не уменьшается угроза ракетных ударов и привлечения ударных беспилотников с территории Беларуси.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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