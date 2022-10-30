Октябрь, 30 в 7:08

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать факты поддержки вооруженной агрессии России против украинцев со стороны Беларуси.

Согласно данным украинской стороны, РФ и дальше перебрасывает на территорию РБ отдельные подразделения.

В частности есть информация, что 26 октября на железнодорожную станцию ​​Брест прибыл эшелон военной техники из России.

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Вместе с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы.

К слову, российских военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

Также не уменьшается угроза ракетных ударов и привлечения ударных беспилотников с территории Беларуси.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.