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В белорусский Брест прибыл эшелон военной техники из РФ – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
В белорусский Брест прибыл эшелон военной техники из РФ – Генштаб ВСУ
Фото: Pixabay

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать факты поддержки вооруженной агрессии России против украинцев со стороны Беларуси.

Согласно данным украинской стороны, РФ и дальше перебрасывает на территорию РБ отдельные подразделения.

В частности есть информация, что 26 октября на железнодорожную станцию ​​Брест прибыл эшелон военной техники из России.

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Вместе с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы.

К слову, российских военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

Также не уменьшается угроза ракетных ударов и привлечения ударных беспилотников с территории Беларуси.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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