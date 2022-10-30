До білоруського Бреста прибув ешелон військової техніки з РФ – Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України продовжує фіксувати факти підтримки збройної агресії Росії проти українців з боку Білорусі.
За даними української сторони, РФ і далі перекидає на територію РБ окремі підрозділи.
Зокрема, є інформація, що 26 жовтня на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки з Росії.
Разом із військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації прибувають так звані кадирівці.
До слова, російських військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.
Так само не зменшується загроза ракетних ударів та залучення ударних безпілотників із території Білорусі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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