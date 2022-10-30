До білоруського Бреста прибув ешелон військової техніки з РФ – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 30 в 7:08

Генеральний штаб Збройних сил України продовжує фіксувати факти підтримки збройної агресії Росії проти українців з боку Білорусі.

За даними української сторони, РФ і далі перекидає на територію РБ окремі підрозділи.

Зокрема, є інформація, що 26 жовтня на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки з Росії.

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Разом із військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації прибувають так звані кадирівці.

До слова, російських військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Так само не зменшується загроза ракетних ударів та залучення ударних безпілотників із території Білорусі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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