В Афганистане усилили ограничения на женское образование: запретили поступать в университеты

Январь, 29 в 14:03

В Афганистане ужесточили ограничения на образование для женщин. Радикальная исламская группировка Талибан на неопределенный срок запретил девушкам сдавать вступительные экзамены в университеты.

Об этом сообщает издание Голос Америки.

Представитель министерства высшего образования талибов Зиаулла Хашми, подтвердил журналистам, что в частные афганские университеты по всей стране направили письмо с приказом не зачислять студенток на предстоящий весенний семестр.

Сейчас смотрят

А также предупредили, что те университеты, которые не выполнят приказ, предстанут перед судом.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. После чего резко ограничили права и свободу женщин.

Запретили посещать парки, спортзалы и общественные бани. Сниматься в фильмах и сериалах, а журналисткам и ведущим – появляться на телевидении без платка. Также запретили девушкам посещать средние школы после шестого класса.

В прошлом месяце исламистские правители внезапно закрыли университеты для студенток до дальнейшего распоряжения. Более того, запретили женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях.

Такие запреты вызвали большой резонанс. Организация объединенных наций сразу же отреагировала и направила в Кабул делегацию высокого уровня. Которую возглавила заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Талибы отказались отменить ограничения, заявив, что они соответствуют афганской культуре и шариату.

Отказ заставил страны-доноры прекратить финансовую помощь и сохранить экономические санкции, за исключением гуманитарной помощи.

Представители Талибана и ООН говорят, что из-за запрета на образование для женщин более 1 млн девушек не посещают школы.