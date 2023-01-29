В Афганистане усилили ограничения на женское образование: запретили поступать в университеты
В Афганистане ужесточили ограничения на образование для женщин. Радикальная исламская группировка Талибан на неопределенный срок запретил девушкам сдавать вступительные экзамены в университеты.
Об этом сообщает издание Голос Америки.
Представитель министерства высшего образования талибов Зиаулла Хашми, подтвердил журналистам, что в частные афганские университеты по всей стране направили письмо с приказом не зачислять студенток на предстоящий весенний семестр.
А также предупредили, что те университеты, которые не выполнят приказ, предстанут перед судом.
Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. После чего резко ограничили права и свободу женщин.
Запретили посещать парки, спортзалы и общественные бани. Сниматься в фильмах и сериалах, а журналисткам и ведущим – появляться на телевидении без платка. Также запретили девушкам посещать средние школы после шестого класса.
В прошлом месяце исламистские правители внезапно закрыли университеты для студенток до дальнейшего распоряжения. Более того, запретили женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях.
Такие запреты вызвали большой резонанс. Организация объединенных наций сразу же отреагировала и направила в Кабул делегацию высокого уровня. Которую возглавила заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.
Талибы отказались отменить ограничения, заявив, что они соответствуют афганской культуре и шариату.
Отказ заставил страны-доноры прекратить финансовую помощь и сохранить экономические санкции, за исключением гуманитарной помощи.
Представители Талибана и ООН говорят, что из-за запрета на образование для женщин более 1 млн девушек не посещают школы.