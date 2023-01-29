В Афганістані посилили обмеження на жіночу освіту: заборонили вступати до університетів

Січень, 29 в 14:03

В Афганістані посилили обмеження на освіту для жінок. Радикальне ісламське угруповання Талібан на невизначений термін заборонило дівчатам складати вступні іспити до університетів.

Про це повідомляє видання Голос Америки.

Речник міністерства вищої освіти талібів Зіаулла Хашмі, підтвердив журналістам, що до приватних афганських університетів по всій країні надіслали листа з наказом не зараховувати студенток на майбутній весняний семестр.

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А також попередили, що ті університети, які не виконають указ, будуть притягнуті до суду.

Таліби захопили владу в Афганістані в серпні 2021 року. Після чого різко обмежили права та свободу жінок.

Заборонили відвідувати парки, спортзали та громадські лазні. Зніматися у фільмах та серіалах, а журналісткам та ведучим – з’являтися на телебаченні без хустки. А також заборонили дівчатам відвідувати середні школи після шостого класу.

Минулого місяця ісламістські правителі раптово закрили університети для студенток до подальшого розпорядження. Ба більше, заборонили жінкам працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях.

Такі заборони викликали чималий резонанс. Організація об’єднаних націй одразу ж відреагувала та направила до Кабула делегацію високого рівня, яку очолила заступниця генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед.

Таліби відмовилися скасувати обмеження, заявивши, що вони відповідають афганській культурі та шаріату.

Відмова змусила країни-донори припинити фінансову допомогу та зберегти економічні санкції, за винятком гуманітарної допомоги.

Представники Талібану та ООН кажуть, що через заборону на освіту для жінок понад 1 млн дівчат не відвідують школи.