У НАТО домовилися нарощувати випуск озброєнь спільно з компаніями ВПК – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в середу, 15 лютого, глави Міноборони країн-членів союзу погодилися збільшувати випуск озброєнь. Для цього там планують співпрацювати із компаніями військової промисловості.
– Міністри також займалися питанням нарощування промислових потужностей та поповнення арсеналів озброєнь та боєприпасів. Союзники погодилися тісно працювати з оборонною індустрією для збільшення обсягів продукції, – сказав генсек.
Він додав, що такі країни, як Франція, США, Норвегія та Німеччина вже ухвалили рішення, які дають змогу наростити виробництво боєприпасів.
За його словами, країни-члени погодили проект із попереднього складування та накопичення боєприпасів, а також – щодо розгортання наземних засобів ППО.
– Союзники схвалили нові керівні засади для військового планування. Це відображає реальність того, що ми живемо у більш небезпечному світі, – пояснив Єнс Столтенберг.