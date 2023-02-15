Лютий, 15 в 15:04

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в середу, 15 лютого, глави Міноборони країн-членів союзу погодилися збільшувати випуск озброєнь. Для цього там планують співпрацювати із компаніями військової промисловості.

– Міністри також займалися питанням нарощування промислових потужностей та поповнення арсеналів озброєнь та боєприпасів. Союзники погодилися тісно працювати з оборонною індустрією для збільшення обсягів продукції, – сказав генсек.

Він додав, що такі країни, як Франція, США, Норвегія та Німеччина вже ухвалили рішення, які дають змогу наростити виробництво боєприпасів.

За його словами, країни-члени погодили проект із попереднього складування та накопичення боєприпасів, а також – щодо розгортання наземних засобів ППО.

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