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Факти / Світ

У НАТО домовилися нарощувати випуск озброєнь спільно з компаніями ВПК – Столтенберг

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в середу, 15 лютого, глави Міноборони країн-членів союзу погодилися збільшувати випуск озброєнь. Для цього там планують співпрацювати із компаніями військової промисловості.

– Міністри також займалися питанням нарощування промислових потужностей та поповнення арсеналів озброєнь та боєприпасів. Союзники погодилися тісно працювати з оборонною індустрією для збільшення обсягів продукції, – сказав генсек.

Він додав, що такі країни, як Франція, США, Норвегія та Німеччина вже ухвалили рішення, які дають змогу наростити виробництво боєприпасів.

За його словами, країни-члени погодили проект із попереднього складування та накопичення боєприпасів, а також – щодо розгортання наземних засобів ППО.

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– Союзники схвалили нові керівні засади для військового планування. Це відображає реальність того, що ми живемо у більш небезпечному світі, – пояснив Єнс Столтенберг.

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