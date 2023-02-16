Шольц и Байден встретятся в США в марте, обсудят поддержку Украины

Февраль, 16 в 17:34

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует 3 марта посетить США, чтобы встретиться там с президентом Джо Байденом и обсудить поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 16 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что визит Шольца – возможность подтвердить глубокие связи дружбы между США и Германией.

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– На годовщину жестокого вторжения России в Украину лидеры обсудят наши текущие усилия по поддержке Украины, возложение на Россию платы за ее агрессию и укрепление трансатлантической безопасности, – перечислила Жан-Пьер.

Отмечается, что помимо прочего, политики рассмотрят дальнейшее сотрудничество по ряду вопросов, касающихся как глобальной, так и региональной безопасности, включая работу над общими вызовами, которые создает Китай, и сотрудничество в Индийско-Тихоокеанском регионе.