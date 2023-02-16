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Факти / Світ

Шольц та Байден зустрінуться у США у березні, обговорять підтримку України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шольц та Байден зустрінуться у США у березні, обговорять підтримку України
Фото: Getty Images

Німецький канцлер Олаф Шольц 3 березня планує відвідати США, щоб зустрітись там з президентом Джо Байденом і обговорити підтримку України. 

Про це повідомляє пресслужба Білого дому в четвер, 16 лютого. 

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр уточнила, що візит Шольца – можливість підтвердити глибокі зв’язки дружби між США та Німеччиною. 

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– На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки, – перерахувала Жан-П’єр.

Зазначається, що крім іншого політики розглянуть подальше співробітництво з низки питань, які стосуються як глобальної, так і регіональної безпеки, включаючи роботу над спільними викликами, які створює Китай, і співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

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