Лютий, 25 в 13:19

У річницю нападу РФ на Україну країни ЄС встигли погодити десятий пакет санкцій проти Росії. Під час обговорення списку обмежень Польща погодилась на компроміс, поставивши одночасно шість умов, пише DW.

Зазначається, що постійні представники країн ЄС тривалий час обговорювали новий пакет санкцій проти Росії. Мова йшла, зокрема, щодо питання імпорту синтетичного каучуку з Росії.

Так, Польща наполягала на тому, щоб обмеження були більш жорсткими, однак одна з країн відмовлялась від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.

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Зрештою Варшава погодилась на компроміс, однак поставила шість обов’язкових умов:

– санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей в Росію;

– санкції проти імпорту російських алмазів;

– подальша робота щодо обмеження ядерного сектору РФ;

– запуск штрафних заходів проти 150 роспропагандистів зі списку, складеного Польщею;

– санкції проти імпорту синтетичного каучуку.

По останньому пункту Єврокомісія має представити спеціальний механізм контролю найближчими днями для диверсифікації закупівель цього матеріалу, що передбачає щоквартальні перевірки.

Штрафні заходи нового пакету передбачають збільшення контролю за експортом товарів подвійного призначення, обмеження проти людей і установ, які підтримують війну, поширюють пропаганду та постачають дрони армії РФ, а також – заходи проти російської дезінформації.

У список санкцій також має бути додано 120 фізичних та юридичних осіб. Серед них – три російські банки.