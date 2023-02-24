Февраль, 24 в 16:38

Польша считает, что 10-й пакет санкций Евросоюза против России слишком мягкий, именно поэтому его нужно значительно расширить.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

— Если речь идет об этом 10-м пакете санкций, то мы им недовольны, потому что он слишком мягкий, слишком слабый. Мы предлагаем, чтобы туда внесли ряд лиц и производство определенной продукции, в частности, каучуковой, которая тоже используется оборонным комплексом России. Россия усиливает свою военную машину, – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что польские дипломаты в Брюсселе оказывают давление на западных партнеров, чтобы этот пакет санкций расширить.

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Премьер Польши отметил, что сегодня направит просьбу президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в новом пакете санкций нашлось место для некоторых исключительно вредоносных российских пропагандистов.

– А мы очень хорошо знаем, какой вредной может быть российская пропаганда. Какая ложь, какая ненависть, сколько фейк-ньюс могут сеять эти люди, – заявил Матеуш Моравецкий.

Польша готова утвердить пакет санкций, однако хочет, чтобы он был как можно шире.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующий пакет санкций против РФ можно и подождать, главное, чтобы он был более мощным — как можно больше ослабил агрессора.

— Премьер-министр Польши является одним из тех людей, которые работают, чтобы пакет был более мощным. Это очень важно. Иногда, знаете, немного можно и подождать. Время такое, которое влияет на то, чтобы ослабить Российскую Федерацию, — сказал Зеленский.

Правительства Австралии и Новой Зеландии объявили о новых санкционных ограничениях в отношении России в годовщину военного вторжения в Украину.

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